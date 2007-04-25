Россия проводила в последний путь своего первого президента

В России общенациональный траур. К гробу с его телом в Храм Христа Спасителя в Москве пришли более двадцати пяти тысяч человек. Прощались с Борисом Ельциным главы многих государств мира, а также официальные лица. Почтить память бывшего коллеги и друга в российскую столицу приехал и Президент Беларуси Александр Лукашенко. По прибытии в храм он высказал слова соболезнования Наине Ельциной, родным первого президента России. На богослужение Президент Беларуси прибыл практически одновременно с Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым. Как отметил накануне глава белорусского государства, с именем Бориса Николаевича связаны наиболее значимые и памятные страницы в развитии союзных отношений между белорусским и российским народами. Сегодня под звуки салюта Борис Ельцин был похоронен на центральной аллее Новодевичьего кладбища в Москве.