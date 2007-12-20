Россия предоставила Беларуси стабилизационный кредит

Россия предоставила Беларуси государственный кредит в размере $1,5 млрд.

Соответствующее межправительственное соглашение подписали в российской столице министр финансов Беларуси Николай Корбут и вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин.

Кредит предоставлен сроком на 15 лет с пятилетней отсрочкой платежей. Как подтвердили главы финансовых ведомств двух стран, средства кредита поступят в Беларусь уже до 31 декабря.

Учитывая взаимоотношения между Беларусью и Россией в рамках Союзного государства, кредит выдан на максимально благоприятных условиях.

Необходимость получения кредита вызвана ростом цен на энергоносители. Как заявили в белорусском Минфине, средства пойдут на реальный сектор экономики на реализацию программ инновационного характера, в том числе программы развития малых и средних городов.

Кроме того, сейчас российская сторона изучает возможность предоставления Беларуси еще одного кредита - в размере $2 млрд.

