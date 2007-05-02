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Россия подняла в ООН проблему сноса памятников советским воинам

02 мая 2007 10:44
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Российский представитель назвал попытки демонтажа монументов одним из проявлений неофашизма и предложил ООН принять меры, которые позволят не допускать подобных ситуаций.Между тем, в Москве молодёжные организации, пикетирующие здание эстонского посольства с 24 апреля, намерены продолжать акцию до 9 мая включительно. В ответ, в диппредставительстве Эстонии сегодня перестали предоставлять российским гражданам консульские услуги, в том числе оформлять визы и вид на жительство - до тех пор, пока российские власти не обеспечат нормальный порядок у посольства.

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