Россия перед выборами

Сегодня в стране вступает в силу запрет на публикацию любых опросов и прогнозов, связанных с предстоящими 2 марта выборами президента.

В соответствии с законом, обнародовать результаты общественного мнения и любые иные исследования, которые касаются избирательной кампании запрещено за пять дней до голосования.

Эта мера будет действовать до 21 часа 2 марта, когда закроются избирательные участки на всей территории страны. Сейчас социологи начали подготовку к проведению экзит-пулов - опросов на выходе с избирательных участков.



В Россию начали прибывать международные наблюдатели. По данным центризбиркома, за ходом голосования будут следить более 300 человек. Из них 100 - представители СНГ.