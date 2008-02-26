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Россия перед выборами

26 февраля 2008 08:54
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Сегодня в стране вступает в силу запрет на публикацию любых опросов и прогнозов, связанных с предстоящими 2 марта выборами президента.

В соответствии с законом, обнародовать результаты общественного мнения и любые иные исследования, которые  касаются избирательной кампании запрещено за пять дней до голосования.

Эта мера будет действовать до 21 часа 2 марта, когда закроются избирательные участки на всей территории страны. Сейчас социологи начали подготовку к проведению экзит-пулов - опросов на выходе с избирательных участков.

В Россию начали прибывать международные наблюдатели. По данным центризбиркома, за ходом голосования будут следить более 300 человек. Из них 100 - представители СНГ.

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