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  • Россия официально признала Переходный национальный совет Ливии, свергнувший Муаммара Каддафи, в качестве действующей власти, заявил МИД РФ

Россия официально признала Переходный национальный совет Ливии, свергнувший Муаммара Каддафи, в качестве действующей власти, заявил МИД РФ

01 сентября 2011 08:27
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При этом в Москве особо отметили, что ожидают от новых властей Ливии выполнения заключенных при Каддафи договоров.«Российская Федерация признает Переходный национальный совет Ливии в качестве действующей власти и отмечает провозглашенную им программу реформ, которая предусматривает разработку новой Конституции, проведение всеобщих выборов и формирование правительства», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

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