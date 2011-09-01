Россия официально признала Переходный национальный совет Ливии, свергнувший Муаммара Каддафи, в качестве действующей власти, заявил МИД РФ

При этом в Москве особо отметили, что ожидают от новых властей Ливии выполнения заключенных при Каддафи договоров.«Российская Федерация признает Переходный национальный совет Ливии в качестве действующей власти и отмечает провозглашенную им программу реформ, которая предусматривает разработку новой Конституции, проведение всеобщих выборов и формирование правительства», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.