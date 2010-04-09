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Россия и США подписали договор по СНВ

09 апреля 2010 07:32
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Президенты России и Соединенных Штатов Америки в Праге подписали новый двусторонний Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Это очередной серьезный шаг на пути к ядерной безопасности на планете.

Новый договор по СНВ предусматривает сокращение и ограничение стратегических наступательных вооружений. Согласно ему через семь лет, Россия и США должны сократить суммарное количество боезарядов на треть по сравнению с договором 2002 года.

Кроме того, стороны договорились обмениваться данными об испытательных пусках. За исполнением документа будет следить Двусторонняя консультативная комиссия, которую создадут после ратификации договора в парламентах.

Противодействие распространению ядерного оружия – одна из главных тем в международных отношениях. Поэтому оба государства должны демонстрировать, что они последовательно движутся в сторону уменьшения своих арсеналов.

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