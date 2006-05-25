Россия и Европейский Союз обновляют правовую базу

В Сочи проходит саммит Россия - Европейский Союз. Российскую сторону представляет президент РФ Владимир Путин, европейскую - федеральный канцлер председательствующей в ЕС Австрии Вольфганг Шюссель, президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, генсек Совета ЕС, высокий представитель ЕС по общей внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана.

Центральная тема встречи - обновление правовой базы отношений Москвы и Брюсселя. В настоящее время юридической основой отношений России и Евросоюза является Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), которое было подписано в 1997 году и рассчитано на десять лет. Позиции российской и европейской сторон по базовому подходу к будущему соглашению, которое заменит СПС, близки: это должен быть всеобъемлющий и юридически обязывающий документ.

Ожидается, что лидеры России и ЕС будут в первую очередь работать именно над новым соглашением. По мнению помощника президента РФ Сергея Ястржембского, этот документ "сможет вобрать четыре общих пространства - экономическое, внешней и внутренней безопасности, пространство науки, образования и культуры".

Как ожидается, особое внимание будет уделено сотрудничеству России и Евросоюза в энергетической сфере.