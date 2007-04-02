Россия и Беларусь отмечают День единения

2 апреля 1996 года был подписан Договор о Сообществе двух славянских государств.

В эти годы отношения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией динамично развивались по всем направлениям. Объем взаимной торговли увеличился в четыре раза и достиг почти 20 млрд. $. Повысилась эффективность реализации совместных программ, направленных на решение социально-экономических задач. Сегодня при комитете Союзного государства создана рабочая группа, в задачу которой входит продвижение и помощь в реализации совместных проектов.

Всех соотечественников и россиян с Днем единения двух славянских народов поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "День подписания Договора о белорусско-российском Сообществе по праву обозначен в календаре как общий праздник наших народов и стал для обоих государств точкой отсчета нового пути. Всем нам очевидно: объективная необходимость сближения Беларуси и России с годами становится все ощутимей. Совместные шаги в будущее требуют от их руководителей четких, скоординированных действий, настойчивого поиска оптимальных вариантов учета национальных интересов на основе равноправия и сохранения двух государств" - говорится в поздравлении.

И сегодня по случаю Дня единения в Минске и Москве пройдет ряд мероприятий. Празднование откроют торжественные собрания, участие в которых примут политические и государственные деятели, представители творческой интеллигенции, общественных, национально-культурных объединений Беларуси и России. Пройдут праздничные концерты с участием мастеров искусств. Помимо двух столиц, торжественные мероприятия, посвященные Дню единения народов Беларуси и России, запланированы также во многих других городах обоих государств.