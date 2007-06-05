Россия и Беларусь формируют единое образовательное пространство

Беларусь и Россия должны активнее развивать сотрудничество в сфере образования. Объединив возможности двух государств, можно вывести подготовку специалистов на новый уровень.Об этом сегодня в Минске говорили участники постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союзного государства. Уже применяется на практике процедура взаимного признания дипломов, ученых степеней и званий. При поступлении в вузы действуют равные права для граждан Беларуси и России. В рамках союзного бюджета реализуется 11 совместных образовательных программ и мероприятий. По расчетам специалистов, единое образовательное пространство будет создано на территории Союзного государства в ближайшие 2-3 года.