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Россия и Беларусь формируют единое образовательное пространство

05 июня 2007 07:06
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Беларусь и Россия должны активнее развивать сотрудничество в сфере образования. Объединив возможности двух государств, можно вывести подготовку специалистов на новый уровень.Об этом сегодня в Минске говорили участники постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союзного государства. Уже применяется на практике процедура взаимного признания дипломов, ученых степеней и званий. При поступлении в вузы действуют равные права для граждан Беларуси и России. В рамках союзного бюджета реализуется 11 совместных образовательных программ и мероприятий. По расчетам специалистов, единое образовательное пространство будет создано на территории Союзного государства в ближайшие 2-3 года.

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