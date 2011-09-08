Россия и Беларусь едины во мнении о возможности использования потенциала ОДКБ для предотвращения попыток свержения конституционной власти в странах — участницах организации

Об этом заявил помощник президента РФ Сергей Приходько, слова которого приводит РИА Новости.Он отметил, что президент России Дмитрий Медведев также «удовлетворен характером и тональностью обсуждения наиболее острых вопросов двустороннего сотрудничества», которое состоялось во время недавней встречи глав двух государств в Сочи.