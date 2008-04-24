Россия была и остается основным стратегическим партнером Беларуси

Официальный Минск рассчитывает на решение с новым руководством Российской Федерации существующих между странами вопросов.

Такую позицию озвучил Президент Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем. По итогам прошлого года товарооборот между Свердловской областью и нашей страной возрос на 42% и составил 482 миллиона долларов. Александр Лукашенко назвал Эдуарда Росселя одним из основателей укрепления связей российских регионов с Беларусью. Высоко отметив роль губернатора Свердловской области в развитии торгово-экономического сотрудничества, Президент наградил его Орденом Дружбы народов.

Товарооборот Свердловской области и Беларуси в перспективе может достичь 1 миллиарда долларов. Такую цифру озвучил Эдуард Россель во время беседы с Александром Лукашенко. Он также отметил, что есть много предложений, направленных на расширение двустороннего сотрудничества, подчеркнув при этом, что Свердловская область – один из самых динамично развивающихся регионов России.

Александр Лукашенко считает, что в развитии отношений с российскими регионами основной станет работа в области промышленной кооперации, в создании высокоэффективных совместных производств, реализации проектов по выпуску высокотехнологичной и наукоемкой продукции. Глава государства назвал Урал хорошей стратегической площадкой для развития сотрудничества не только со Свердловской областью, но и более дальними регионами России.

