Российский пресс-тур в белорусский спецназ

Российские СМИ посетили воинскую часть 3214. Журналисты побывали в учебных корпусах, на кухне и даже в бане.

Незапланированно стали свидетелями учений по высадке и десантированию солдат. Напомним, экскурсия приурочена к трехдневному семинару по сотрудничеству МВД Беларуси и России.

Подобные пресс-туры в нашей стране проводят почти четыре года. За это время Беларусь посетили более полутысячи федеральных и региональных российских журналистов. Этот пресс-тур посвящен вопросам и аспектам общественной безопасности, следующий будет посвящен сотрудничеству Беларуси и России в вопросах увековечения памяти павших героев отечества.

Ежегодно организуется не менее 4-5 туров только российских журналистов. В прошлом году Беларусь принимала гостей из Украины. Однако прорабатываются возможности приглашения в Беларусь представителей СМИ и западных стран, сообщил начальник информационно-аналитического отдела Национального пресс-центра Республики Беларусь Петр Акулов.