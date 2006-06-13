Российский АВАКС прикроет учение "Щит Союза-2006" с воздуха

В предстоящем командно-штабном учении <Щит Союза-2006> немалая часть учебно-боевых задач выпадает на долю военных летчиков. Обеспечивать его работу будет уникальная в своем роде машина, которую называют аналогом знаменитого американского АВАКСа - российский самолет А-50.

20 мая нынешнего года единственная в России авиационная база, на вооружении которой стоят самолеты радиолокационного дозора и наведения А-50, более известного, как <российский АВАКС>, отметила сорокалетие со дня образования. Подобными самолетами обладают лишь два государства в мире - США и Россия. Стоимость его, по разным оценкам, исчисляется не одной сотней миллионов долларов. Ежегодно А-50 задействованы более, чем в двух десятках мероприятий с боевым применением истребительной, штурмовой и дальней авиации. Среднегодовой налет одного экипажа А-50 составляет более пятидесяти часов.

Сейчас один из этих самолетов находится в нашей стране и помогает обеспечивать работу белорусской и российской авиации, которая готовится к командно-штабному учению <Щит Союза-2006>. А-50 стал свидетелем сегодняшнего прилета российских самолетов на белорусский военный аэродром <Мачулищи>.

Как говорят военные, приобретать самолет А-50 Беларусь пока не намерена. Коллеги из России, в случае необходимости, всегда предоставляют белорусским летчикам возможность воспользоваться своими боевыми машинами. Небо у нас общее, говорят они, и защищаем мы его тоже сообща.

Без участия в командно-штабном учении <Щит Союза-2006> выполнение учебно-боевых задач боевыми самолетами и вертолетами было бы не столь эффективным. В Беларуси созданы новые средства автоматизации, которые способны принимать оперативную информацию напрямую от самолета А-50, как говорят военные специалисты - в единой системе, что также будет отрабатываться на учении <Щит Союза-2006>.