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Российские журналисты вновь в Беларуси

05 декабря 2006 09:26
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5 декабря начинается очередной пресс-тур российских СМИ. Он посвящен вопросам миграционной политики в Союзном государстве. В составе группы около 40 человек. В их числе - корреспонденты телеканалов "РБК-ТВ", Телерадиовещательной организации Союзного государства, радиостанций "Радио России", информационных агентств ИТАР-ТАСС, РИА "Новости", "Союз-инфо", а также газет "Правда", "Красная звезда" и "Союзное вече". В ходе пресс-тура его участники встретятся с руководством Государственного таможенного комитета и Государственного комитета пограничных войск.

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