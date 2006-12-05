Российские журналисты вновь в Беларуси

5 декабря начинается очередной пресс-тур российских СМИ. Он посвящен вопросам миграционной политики в Союзном государстве. В составе группы около 40 человек. В их числе - корреспонденты телеканалов "РБК-ТВ", Телерадиовещательной организации Союзного государства, радиостанций "Радио России", информационных агентств ИТАР-ТАСС, РИА "Новости", "Союз-инфо", а также газет "Правда", "Красная звезда" и "Союзное вече". В ходе пресс-тура его участники встретятся с руководством Государственного таможенного комитета и Государственного комитета пограничных войск.