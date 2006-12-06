Российские журналисты проверили надежность западных границ союзного государства на белорусско-литовском направлении

6 декабря в рамках проходящего в Беларуси пресс-тура, российские "акулы пера" посетили ряд объектов на белорусско-литовской границе. Под пристальным вниманием представителей масс-медиа оказалась работа таможенного пункта пропуска "Каменный лог" и пограничной заставы "Лоша".

Гостей интересовала деятельность этих подразделений по защите интересов союзного государства в сфере транзита и защищенности совместной западной границы.

Своеобразный экзамен перед представителями масс-медиа держали работники таможенного пункта пропуска "Каменный лог" Ошмянской региональной таможни. Как осуществляется оформление транзитных грузов, есть ли очереди на границе и сколько времени занимает процедура таможенного оформления - ответы на эти и многие другие вопросы российские журналисты получили из первых уст. Столь пристальное внимание именно к этому пункту пропуска сами журналисты объяснили тем, что построен он был на средства союзного государства и обслуживает в основном российских перевозчиков.

Организация работы таможенного поста и его техническое оснащение по признанию российских журналистов превзошло все даже самые смелые ожидания.

"По всем средствам массовой информации, которые проходили в России, я ожидала увидеть у вас длинную очередь, которая, говорили, не рассасывается и за два-три дня. Оказалось, что у вас несколько таких пунктов и весь транспорт распределяется равномерными потоками", - сказала обозреватель газеты "Россия" (Москва) Татьяна Тыссовская.

Наряду с таможенным пунктом пропуска российские журналисты посетили и непосредственно пограничные заставы, где познакомились с организацией несения службы по охране государственной границы. Как признались сами гости, подобного они еще не встречали.

"Изменилась ситуация за последние годы. Видно, что изменилась инфраструктура. У пограничников находятся на вооружении самые современные системы пограничного контроля. Спецтехника, которая позволяет обслуживать большие потоки транспорта на таможенном пункте пропуска", - редактор международного журнала "Пограничник содружества" (Москва) Руслан Пасынков.

Знакомство российских журналистов с работой пограничных и таможенных служб Беларуси по обеспечению благоприятного транзитного режима через нашу страну и в тоже время надежной охране государственной границы продолжится 7 декабря. В частности, будут рассматриваться вопросы иммиграционной политики союзного государства.