Российские СМИ знакомятся с работой силовых структур в Беларуси

Взаимодействию силовых структур Беларуси и России посвящен семинар с участием журналистов двух стран в Минске.

На форум прибыли порядка 20 представителей российских федеральных и специализированных печатных и электронных СМИ. В ходе трехдневного мероприятия пройдет заседание "круглого стола", планируется посещение ряда объектов МВД и МЧС Беларуси.

Отметим, что с 2003 года нашу страну посетили более 500 представителей российских масс-медиа, проведено порядка 15 подобных семинаров. На них рассматривались в том числе, вопросы научно-производственного сотрудничества, оборонной безопасности, реализации других союзных программ.