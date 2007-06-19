Прямой эфир

Российские СМИ знакомятся с работой силовых структур в Беларуси

19 июня 2007 10:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Взаимодействию силовых структур Беларуси и России посвящен семинар с участием журналистов двух стран в Минске.

На форум прибыли порядка 20 представителей российских федеральных и специализированных печатных и электронных СМИ. В ходе трехдневного мероприятия пройдет заседание "круглого стола", планируется посещение ряда объектов МВД и МЧС Беларуси.

Отметим, что с 2003 года нашу страну посетили более 500 представителей российских масс-медиа, проведено порядка 15 подобных семинаров. На них рассматривались в том числе, вопросы научно-производственного сотрудничества, оборонной безопасности, реализации других союзных программ.

Другие новости рубрики

Все новости
19 июня 2007 10:41

Беларусь выступает за скорейшее создание Таможенного союза ЕврАзЭС

19 июня 2007 09:12

В Вене обсуждаются меры укрепления доверия и безопасности в мире

19 июня 2007 09:12

В Израиле обстановка остается напряженной