Российские СМИ пустили очередную "утку"

Информация об отказе Беларуси от поставок российской нефти - провокация и попытка обострить ситуацию между Минском и Москвой.

Суть сенсации - Беларусь якобы аннулировала соглашение по поставкам российской нефти. Недостоверное сообщение почти сразу было опровергнуто пресс-службой Президента Беларуси. Появление такой информации было расценено руководителем пресс-службы главы государства Павлом Легким, как "чистой воды провокация".

Минск намерен в ближайшее время разобраться в обстоятельствах случившегося.

"Минск отказался от российской нефти". Это то, что можно было увидеть на лентах российских информагентств. А вот что на самом деле: углеводородное сырье поступает в нашу страну и через нее европейским потребителям, как и прежде. Все согласно заключенным договоренностям и по утвержденному графику. Нефтеперерабатывающие заводы загружены и дают продукцию. Беларусь выполняет все принятые на себя обязательства.

Очевидно, что появление в российских СМИ откровенной дезинформации - очередная попытка дестабилизировать отношения между нашими странами и помешать нормальному режиму работы, который только-только начал налаживаться. Натянутые отношения между Москвой и Минском - на руку известным кругам в российской элите, которые рассматривают нашу страну как полигон для приватизации. Причем приватизации за бесценок.

Недавний нефтяной скандал и одностороннее решение России о прекращении поставок нефти вызвал волну возмущения в Европе. Евросоюз обоснованно обвинил Кремль в том, что в споре с Минском российская сторона забыла об интересах западных партнеров. Нынешняя ситуация только подлила масло в огонь. И не нужна, прежде всего, самой России.

Экономика Беларуси заинтересована в бесперебойных поставках нефти. Так же как и наши партнеры в Европе. В Минске намерены установить источник этой дезинформации и сделать свои выводы.