Российские СМИ: Доклад Путина явно не тронул души думской оппозиции

Российские СМИ активно обсуждают главную новость масштаба своей страны — отчёт Владимира Путина перед Госдумой о работе Правительства.

В течение получаса премьер рассказывал о попытках вывести российскую экономику из глобального кризиса. Правда премьерский оптимизм разделили далеко не все.

«Росбалт»:

Доклад Путина явно не тронул души думской оппозиции. Некоторые представители парламентского меньшинства не только позволили себе чтение газет и разговоры по мобильнику во время выступления, но и озлобленные крики в адрес премьера, когда тот начинал, по их мнению, откровенно приукрашивать ситуацию.

Так, известная актриса и депутат Госдумы от «Справедливой России» Елена Драпеко попросила Путина вернуться к советской практике разработки нормативов по обеспечению граждан культурными и спортивными сооружениями.

«Росбалт»:

В ответ премьер заявил, что они не соблюдались и в самом СССР и попытался отшутиться, мол в Калмыкии, где живёт 300 тысяч человек, первый бассейн открыли только что. Нарвавшись на волну возмущения, Путин тут же сдал назад, и вспомнил советское время. «Я бы и сам не смог заниматься спортом, если бы не ходил в задрипанный спортзал при заводе», — рассмешил Путин всю правительственную ложу, до отказа заполненную вице-премьерами и министрами.

По сути, Путин не ответил ни на один из 20 письменных вопросов, которые ему направляли депутаты.