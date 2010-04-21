Прямой эфир

Российские СМИ: Доклад Путина явно не тронул души думской оппозиции

21 апреля 2010 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Российские СМИ активно обсуждают главную новость масштаба своей страны — отчёт Владимира Путина перед Госдумой о работе Правительства.

В течение получаса премьер рассказывал о попытках вывести российскую экономику из глобального кризиса. Правда премьерский оптимизм разделили далеко не все.

«Росбалт»:
Доклад Путина явно не тронул души думской оппозиции. Некоторые представители парламентского меньшинства не только позволили себе чтение газет и разговоры по мобильнику во время выступления, но и озлобленные крики в адрес премьера, когда тот начинал, по их мнению, откровенно приукрашивать ситуацию.

Так, известная актриса и депутат Госдумы от «Справедливой России» Елена Драпеко попросила Путина вернуться к советской практике разработки нормативов по обеспечению граждан культурными и спортивными сооружениями.

«Росбалт»:
В ответ премьер заявил, что они не соблюдались и в самом СССР и попытался отшутиться, мол в Калмыкии, где живёт 300 тысяч человек, первый бассейн открыли только что. Нарвавшись на волну возмущения, Путин тут же сдал назад, и вспомнил советское время. «Я бы и сам не смог заниматься спортом, если бы не ходил в задрипанный спортзал при заводе», — рассмешил Путин всю правительственную ложу, до отказа заполненную вице-премьерами и министрами.

По сути, Путин не ответил ни на один из 20 письменных вопросов, которые ему направляли депутаты.

Другие новости рубрики

Все новости
21 апреля 2010 14:25

В. Зданович, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей: Ставка на качество — это самый правильный подход

21 апреля 2010 11:34

Е. Новик, депутат Палаты представителей: Важнае значэнне мае агульная культура нашага грамадства, у прыватнасці культура працы

21 апреля 2010 11:08

Президент Кыргызстана Курманбек Бакиев не признает свою отставку с поста главы государства и намерен вернуть ситуацию в стране в конституционное поле