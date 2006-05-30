Российские политики призывают Европу к диалогу с Беларусью

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая на "мини-сессии ПАСЕ", заявил: "Мы не можем согласиться с тем, что Беларусь чуть ли не представляет угрозу в Европе".

Он сообщил, что попытки наладить диалог между Советом Европы и Беларусью ведутся. Не так давно была предпринята такая попытка, но из-за того, что спикер нижней палаты белорусского парламента находится в так называемом "черном списке" Евросоюза, встреча не состоялась. "Таким образом, Совет Европы не смог сделать то, что планировал...



Фактически, ЕС диктует условия Совету Европы, как поступать", - подчеркнул Сергей Лавров.

При этом он выразил убеждение, что проблемы европейских структур - ЕС и Совета Европы - с Беларусью "должны решаться только через диалог, а не путем изоляции".

Сергей Лавров также отметил, что на выборах в Беларуси работала международная миссия, в которую, в частности, вошли представители ПАСЕ и ОБСЕ. "Мы уже три года не можем добиться ответа на вопрос, кто и где подбирал участников для этой международной миссии... Мы давно добиваемся, но не можем почему-то в ее состав включить представителей из Парламентской Ассамблеи СНГ", - сказал Сергей Лавров. Он подчеркнул, что не согласен с мнением, что Беларусь сама себя изолировала, сообщает БелТА.



Председатель российской Госдумы Борис Грызлов считает, что сигналы со стороны Совета Европы официальному Минску должны быть лишены ультимативной окраски. "Демонстративный отказ от равноправного диалога с легитимно избранным руководством Беларуси не способствует снятию тех обстоятельств и не вписывается в нормы цивилизованного межгосударственного общения", - заявил Борис Грызлов.

Глава комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев также подверг критике тактику "изоляции и замораживания контактов с Беларусью" со стороны европейского сообщества. На его взгляд, такая политика лишь способствует "консервации тех демократических процессов, которые идут сегодня в Минске". "Поэтому европейцам не стоит упрекать Беларусь, а стоит пересмотреть свои формы взаимодействия с этим государством", - сказал Константин Косачев.