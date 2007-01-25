Российские пограничники нашли "дыру"

Госкомитет погранвойск опровергает заявления российской стороны о том, что через Беларусь в Россию проникают террористы.

Выступая 24 января в Совете Федерации, директор пограничной службы ФСБ России Владимир Проничев заявил буквально следующее. "В условиях прозрачности российско-белорусского участка границы, который практически не охраняется, появилась "дыра", через которую граждане третьих стран могут незаконно въезжать на территорию России из Белоруссии". И добавил, дескать, не исключено, что этот канал - надо понимать территория Беларуси - может быть использован членами террористических организаций. Странное заявление.

Было бы понятно, если бы с такой озабоченностью выступила белорусская сторона, у которой, больше оснований тревожиться по поводу проникновения с российской стороны чеченских террористов. Уж где-где, а в России хорошо знают, что созданная в Беларуси система охраны госграницы надежно защищает и их, и другие соседние страны от потока незаконных мигрантов. И это признают все. И поляки, и украинцы, и наши прибалтийские соседи. Это признавала и Россия.

За последние годы количество незаконных мигрантов, использующих белорусскую территорию, как кратчайший маршрут выезда в западноевропейские страны, сократилось в разы. В 2006 году число задержанных на госгранице незаконных транзитных мигрантов составило 200 человек. В отношении 30 активных участников преступных групп возбуждено более 20 уголовных дел. Это вынудило их организаторов переориентироваться на другие направления.

"Задержаны лица чеченской национальности. В совместной деятельности мы и впредь готовы выполнять свои договорные обязательства", - сообщил заместитель председателя Госкомитета погранвойск Республики Беларусь Вадим Зайцев.



То, что белорусская граница - надежный заслон - факт, признанный многими пограничными службами стран-членов ЕС. Высокую оценку нашим пограничникам дала и Международная организация по миграции, членом которой Беларусь стала в ноябре прошлого года. Российская же сторона вдруг усомнилась и выдвинула теорию "дыр".