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Российские парламентарии: Путь публичных протестов в корне неверен, когда речь идет не о перевесе в пару голосов

21 декабря 2010 16:22
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Российские парламентарии уважают выбор, который сделал белорусский народ

Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Сергей Миронов в комментарии по итогам президентских выборов в Беларуси отметил: «Мы уважаем выбор, который сделали граждане соседней, по-настоящему братской нам страны».

Делегацию российских парламентариев от Совета Федерации возглавлял член комитета Совета Федерации по делам СНГ, полномочный представитель Совета Федерации в МПА СНГ Вадим Густов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». По его мнению: «Путь публичных протестов в корне не верен, когда речь идет не о перевесе в пару голосов, а о подавляющем преимуществе — порядка 80% поддержали действующего Президента.»

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