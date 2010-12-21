Российские парламентарии: Путь публичных протестов в корне неверен, когда речь идет не о перевесе в пару голосов

Российские парламентарии уважают выбор, который сделал белорусский народ

Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Сергей Миронов в комментарии по итогам президентских выборов в Беларуси отметил: «Мы уважаем выбор, который сделали граждане соседней, по-настоящему братской нам страны».

Делегацию российских парламентариев от Совета Федерации возглавлял член комитета Совета Федерации по делам СНГ, полномочный представитель Совета Федерации в МПА СНГ Вадим Густов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». По его мнению: «Путь публичных протестов в корне не верен, когда речь идет не о перевесе в пару голосов, а о подавляющем преимуществе — порядка 80% поддержали действующего Президента.»