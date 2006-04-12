Российские депутаты возмущены позицией Евросоюза

Госдума России намерена принять заявление в связи с политикой, проводимой Евросоюзом в отношении Беларуси.Такое предложение депутата от фракции КПРФ Махмуда Махмудова поддержали на пленарном заседании российские парламентарии. В своем выступлении депутат отметил, что страны Евросоюза в очередной раз пытаются заменить международное право на международное давление, о чем свидетельствуют введенные санкции в отношении некоторых должностных лиц Беларуси. Планируется, что проект заявления Госдумы будет вынесен 14 апреля на рассмотрение депутатов нижней палаты российского парламента.