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Российская сторона признала счета по ликвидации последствий аварии на трубопроводе Унеча-Вентспилс

06 июня 2007 10:55
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Об этом 6 июня в Минске перед началом Международной научно-практической конференции по проблемам ликвидации ЧС заявил журналистам вице-премьер Беларуси Виктор Буря. В целом, форум, в котором принимают участие представители порядка 30 стран, 12 международных организаций, всего более 1200 участников, - призван обсудить проблемы защиты от пожаров, аварий и катастроф природного и техногенного характера. В рамках конференции пройдёт выставка оборудования и средств обеспечения безопасности.

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