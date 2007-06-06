Российская сторона признала счета по ликвидации последствий аварии на трубопроводе Унеча-Вентспилс

Об этом 6 июня в Минске перед началом Международной научно-практической конференции по проблемам ликвидации ЧС заявил журналистам вице-премьер Беларуси Виктор Буря. В целом, форум, в котором принимают участие представители порядка 30 стран, 12 международных организаций, всего более 1200 участников, - призван обсудить проблемы защиты от пожаров, аварий и катастроф природного и техногенного характера. В рамках конференции пройдёт выставка оборудования и средств обеспечения безопасности.