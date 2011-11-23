Российская «Хризантема-С» - более мощного и многофункционального сухопутного противотанкового оружия в мире просто не существует

«Хризантема-С» - мощнейший российский противотанковый комплекс. Его задача – уничтожение вражеских танков с любым типом защиты. По словам разработчиков, всего три машины «Хризантема-С» способны ровно за одну минуту без единой потери вывести из строя 14 вражеских машин. Это целая танковая рота. Для этого противотанковый комплекс оборудован двуствольной ракетной установкой и двумя системами наведения ракет.

Попадание из Хризантемы с расстояния 6 тысяч метров не выдержит ни одна существующая в мире танковая броня.

Сверхзвуковые ракеты противотанкового комплекса и железобетонный дот толщиной в три метра, и десантный корабль, и даже самолет противника, летящий со скоростью в 340 км в час. Причем, комплекс «Хризантема» может сделать это на полном ходу, разогнавшись до 70 км в час. Для противотанкового ракетного комплекса – это редкость.

Военные аналитики уверены: более мощного и многофункционального сухопутного противотанкового оружия в мире просто не существует.

Ракетный комплекс «Хризантемы-С» установлен на шасси БМП-3 – легкой и подвижной машины пехоты. По своей скорости и броне она не уступает немецкой «Пуме» и американской «Брэдли». Это означает, что боевые машины «Хризантема-С» могут применяться не только в оборонительных, но и в наступательных действиях, когда мобильность особо нужна. При этом вес «Хризантемы-С» всего 20 тонн. Это на 10 тонн меньше, чем БМП «Пума». Доставить такую машину к месту боевых действий может любой транспортный самолет.

Кроме того, комплекс может преодолевать любые водные препятствия. Для этого машина оборудована специальными водометными двигателями. С их помощью «Хризантема» может плыть со скоростью 10 км в час.

Владимир Коровин, эксперт Гражданского центра прикладных исследований:

Там устанавливаются надувные элементы - пенопласт, что и позволяет обеспечить плавучесть.

Комплекс оснащен двойной ракетной установкой. То есть стрелять он может дуплетом. А его боевой комплект состоит из 15 мощнейших сверхзвуковых ракет диаметром 152 мм. Вес такой ракеты 54 кг, а мощность боеприпаса, по словам конструкторов, настолько велика, что он способен войти в полутораметровую броню с такой же легкостью, как нож в масло. Этот результат достигается за счет тандемной (двойной) боевой части.

Сергей Суворов, кандидат военных наук:

Она состоит из двух независимых боевых частей. Задача предзаряда – снятие экрана защиты, а задача второй части – пробить основную броню.

В разработке комплекса «Хризантема-С» конструкторы использовали самые современные технологии. Для того чтобы перезарядить установку, экипажу не нужны специальные экраны. Зарядка и перезарядка ракет полностью автоматизированы. Для этого на борту машины установлена специальная механическая «рука», которая сама закладывает боеприпасы в пусковые контейнеры. Оператору лишь достаточно нажать на кнопку пульта. Для того чтобы привести пусковую установку из походного положения в боевое, достаточно всего одной минуты и расчета из двух бойцов.

Противотанковый комплекс «Хризантема-С» оборудован сразу двумя каналами наведения ракет: радиолокационным и лазерным. Аналогов в мире не существует. Радиолокационный в любое время суток и в любую погоду обнаруживает цель, и ровно через секунду производится пуск ракеты. Все это происходит без участия оператора, который в это время может вести огонь по другой цели с помощью второго – лазерного – канала наведения. Это значит, что всего за пару секунд комплекс может уничтожить сразу два вражеских танка.