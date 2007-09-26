Результаты досрочных парламентских выборов в Украине сфальсифицируют

Об этом уже успели заявить все политические силы страны. Президент Виктор Ющенко назвал главу правительства Виктора Януковича вором, на котором горит шапка.

Напомним, партия регионов уже не раз заявляла о готовящихся против них предвыборных провокациях и возможном саботаже избирательного процесса со стороны оранжевой коалиции. Тем временем блок Юлии Тимошенко президента поддерживает. Сегодня члены блока даже обнародовали методы выборных махинаций, которыми регионалы якобы воспользуются в день выборов.

Начальник центрального избирательного штаба "Блока Юлии Тимошенко" Александр Турчинов: "Нас серьезно беспокоят попытки сфабриковать списки тех, кто будет голосовать вне участков. Мы не исключают, что это используют для незаконного голосования на дому, т.е. фактически для фальсификации голосов. Другая проблема - банальная покупка голосов до начала и в процессе выборов, когда на деньги обменивают бюллетень или обязуют проголосовать за ту или миную политическую силу. Третья проблема - попытка сорвать выборы неявкой членов региональных и окружных избирательных комиссий или их отказ выполнять свои функции во время проведения выборов."

Выборы в Верховную Раду, которые пройдут в Украине уже в это воскресенье, бьют новые рекорды по изощренности борьбы политтехнологий. Как стало известно, информация об увольнении партией регионов своего американского политтехнолога из-за якобы падения рейтинга партии, оказалась не более чем удачной провокацией противников Януковича и команды. А вот министр внутренних дел Украины Василий Цужко решил вернуться к делу трехмесячной давности. Теперь в собственном отравлении социалист Цужко винит секретариат президента.

Игорь Пукшин, заместитель главы секретариата президента Украины: "Партия социалистов по разным прогнозам не проходит в парламент. Наверное, социалисты решили использовать последний козырь в своей политической агитации и за этим реанимировали тухлое дело Цужко."

