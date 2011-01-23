Резолюция Европарламента по Беларуси: недавние события в Европе и двойные стандарты демократии

Европарламент призывает, Европарламент выражает надежду, Европарламент высказывает мнение. Подобные велеречивые формулировки наглядно показали реальную силу и появившегося в Европарламенте документа по Беларуси, и самого органа, на неделе текст породившего.

Чего нет в этой декларации о намерениях, которыми вымощена известная дорога, так это ответа на вопрос о стандартах, на основании которых депутаты обсуждали внутриполитические события в суверенном государстве.

Можно предположить, что Европарламенту было просто не до стандартов, ведь проблем в Европе хватает. Тогда очевидно в самом скором времени стоит ожидать такой же жесткой и бессистемной реакции на албанские события, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Трое убитых, десятки раненых, множество арестованных. Таковы итоги столкновения манифестантов, недовольных правительством, с полицией в Тиране. Впрочем, вряд ли. К Албании, равно как и к Косово, в Европарламенте давно применяют особый балканский стандарт демократии.

Да и про показательный разгон акции студенческих и преподавательских профсоюзов голландской конной полицией парламентарии также вряд ли выскажутся. 25 схваченных зачинщиков — для современной Европы, пережившей действительно масштабные студенческие акции по обе стороны Ла Манша, это конечно не цифры.

Во время некоторых особо масштабных стычек на акциях студентов или профсоюзов во Франции счет задержанных шел на сотни, а участников памятных столкновений с поджогами машин в мусульманских пригородах власти сразу и без колебаний обвиняли в попытках убийств сотрудников полиции. Что означает большие цифры, но уже касательно сроков тюремного заключения.

Впрочем, конечно не в цифрах дело. Просто страны Европы, обеспокоенные растущим на фоне экономических проблем радикализмом, вынуждены жестко реагировать на любые противоправные действия. И народные избранники из парламента ЕС вынуждены с этим мириться. Ведь даже на родине демократии — в Греции — черта между народовластием и властью толпы четко проведена кровавыми полосами на асфальте после десятков крупных акций только в самое последнее время. На которых достаточно было малейшего нарушения закона и — водометы, газ, дубинки, а в отдельных случаях и огнестрельное оружие. Чтобы защитить.

Или вспомнить недавнее прошлое нынешнего председателя ЕС — Венгрии. Как только участники акции протеста против назначения нового премьера пересекли грань дозволенного,полиция тут же применила слезоточивый газ. 30 пострадавших, и значительное число задержанных. Непопулярные, но вполне законные меры.

Шведская полиция также не стеснялась в применении спецсредств в том числе против тех, кто слишком активно сомневался во внешней политике страны в частности на Ближнем Востоке. И, стоит заметить, у законопослушных шведов эта жесткость возмущения не вызывала.

Впрочем, до Германии эти странам все же далеко. В июне 2007 одна из наиболее громких радетельниц за благо белорусской внесистемной оппозиции показала своим несогласным, что значит немецкий порядок. Тогда для обеспечения безопасности саммита большой восьмерки в Хайлигендамме была проведена операция, оставшаяся в истории, как самая масштабная и жестокая полицейская миссия последних лет. Спецподразделения для предотвращения возможных неприятностей проводили зачистки в штабах радикалов еще до саммита. А уже 3 июня в результате прямых столкновений стражей правопорядка с митингующими только раненых оказалось около 1000 человек. Точное число задержанных и вовсе не называетсяо до сих пор.

И никакой Европарламент никакой резолюции в адрес официального Берлина тогда не составлял. Просто потому, что люди в униформе на улицах и с оружием в руках защищали национальную безопасность государства в целом и личную безопасность каждого законопослушного гражданина этого государства в частности. То есть выполняли свою работу в рамках стандартов принятых для этой работы. Чего, видимо, нельзя сказать о евродепутатах, в расплывчатых стандартах которых на неделе пришлось разбираться Глебу Лаврову и другим.