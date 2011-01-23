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Резолюция Европарламента по Беларуси: недавние события в Европе и двойные стандарты демократии

23 января 2011 19:29
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Европарламент призывает, Европарламент выражает надежду, Европарламент высказывает мнение. Подобные велеречивые формулировки наглядно показали реальную силу и появившегося в Европарламенте документа по Беларуси, и самого органа, на неделе текст породившего.

Чего нет в этой декларации о намерениях, которыми вымощена известная дорога, так это ответа на вопрос о стандартах, на основании которых депутаты обсуждали внутриполитические события в суверенном государстве.

Европарламент

Можно предположить, что Европарламенту было просто не до стандартов, ведь проблем в Европе хватает. Тогда очевидно в самом скором времени стоит ожидать такой же жесткой и бессистемной реакции на албанские события, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Трое убитых, десятки раненых, множество арестованных. Таковы итоги столкновения манифестантов, недовольных правительством, с полицией в Тиране. Впрочем, вряд ли. К Албании, равно как и к Косово, в Европарламенте давно применяют особый балканский стандарт демократии.

Массовые беспорядки в Европе

Массовые беспорядки в Европе

Да и про показательный разгон акции студенческих и преподавательских профсоюзов голландской конной полицией парламентарии также вряд ли выскажутся. 25 схваченных зачинщиков — для современной Европы, пережившей действительно масштабные студенческие акции по обе стороны Ла Манша, это конечно не цифры.

Массовые беспорядки в Европе

Массовые беспорядки в Европе

Во время некоторых особо масштабных стычек на акциях студентов или профсоюзов во Франции счет задержанных шел на сотни, а участников памятных столкновений с поджогами машин в мусульманских пригородах власти сразу и без колебаний обвиняли в попытках убийств сотрудников полиции. Что означает большие цифры, но уже касательно сроков тюремного заключения.

Массовые беспорядки в Европе

Массовые беспорядки в Европе

Впрочем, конечно не в цифрах дело. Просто страны Европы, обеспокоенные растущим на фоне экономических проблем радикализмом, вынуждены жестко реагировать на любые противоправные действия. И народные избранники из парламента ЕС вынуждены с этим мириться. Ведь даже на родине демократии — в Греции — черта между народовластием и властью толпы четко проведена кровавыми полосами на асфальте после десятков крупных акций только в самое последнее время. На которых достаточно было малейшего нарушения закона и — водометы, газ, дубинки, а в отдельных случаях и огнестрельное оружие. Чтобы защитить.

Массовые беспорядки в Европе

Массовые беспорядки в Европе

Или вспомнить недавнее прошлое нынешнего председателя ЕС — Венгрии. Как только участники акции протеста против назначения нового премьера пересекли грань дозволенного,полиция тут же применила слезоточивый газ. 30 пострадавших, и значительное число задержанных. Непопулярные, но вполне законные меры.

Массовые беспорядки в Европе

Шведская полиция также не стеснялась в применении спецсредств в том числе против тех, кто слишком активно сомневался во внешней политике страны в частности на Ближнем Востоке. И, стоит заметить, у законопослушных шведов эта жесткость возмущения не вызывала.

Впрочем, до Германии эти странам все же далеко. В июне 2007 одна из наиболее громких радетельниц за благо белорусской внесистемной оппозиции показала своим несогласным, что значит немецкий порядок. Тогда для обеспечения безопасности саммита большой восьмерки в Хайлигендамме была проведена операция, оставшаяся в истории, как самая масштабная и жестокая полицейская миссия последних лет. Спецподразделения для предотвращения возможных неприятностей проводили зачистки в штабах радикалов еще до саммита. А уже 3 июня в результате прямых столкновений стражей правопорядка с митингующими только раненых оказалось около 1000 человек. Точное число задержанных и вовсе не называетсяо до сих пор.

Массовые беспорядки в Европе

Массовые беспорядки в Европе

Массовые беспорядки в Европе

И никакой Европарламент никакой резолюции в адрес официального Берлина тогда не составлял. Просто потому, что люди в униформе на улицах и с оружием в руках защищали национальную безопасность государства в целом и личную безопасность каждого законопослушного гражданина этого государства в частности. То есть выполняли свою работу в рамках стандартов принятых для этой работы. Чего, видимо, нельзя сказать о евродепутатах, в расплывчатых стандартах которых на неделе пришлось разбираться Глебу Лаврову и другим.

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