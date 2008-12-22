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Резкое обострение обстановки на границе Израиля с сектором Газа

22 декабря 2008 08:51
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После прекращения договора о перемирии 19 декабря ХАМАС возобновил ракетные удары по израильской территории. Повреждены несколько домов в приграничных поселениях и городе Сдероте. В результате ответного удара израильских ВВС погибли несколько боевиков. Тем временем, глава МИД Израиля Ципи Ливни уже заявила, что в случае своего избрания на пост премьер-министра страны будет добиваться отстранения от власти в Секторе Газа исламистского движения ХАМАС.

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