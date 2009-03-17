Режим безвизовых поездок граждан Беларуси в Черногорию будет сохранен до 1 октября 2009 года

Об этом сообщили сегодня в Министерстве иностранных дел Беларуси. Напомним, ранее МИД Черногории уведомил белорусскую сторону о намерении ввести с 25 марта этого года визовый режим въезда для граждан ряда стран, включая Беларусь. В этой связи Министерством иностранных дел Беларуси был направлен черногорской стороне ряд предложений для сохранения существующего режима взаимных поездок граждан, определяемого действующим Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Союзным Правительством Союзной Республики Югославия об отмене виз.



Белорусская сторона предложила МИД Черногории провести в ближайшее время двусторонние консультации по поиску взаимоприемлемого решения вопроса. По итогам рассмотрения предложений белорусской стороны Министерство иностранных дел Черногории заявило о своей готовности к проведению консультаций и сообщило о том, что упомянутое выше Соглашение будет применяться до 1 октября 2009 года.