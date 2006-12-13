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Республика Узбекистан восстановила свое членство в ОДКБ

13 декабря 2006 11:39
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13 декабря после подписания президентом этой страны Исламом Каримовым закона "О ратификации Протокола о восстановлении членства Республики" Узбекистан становится полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности.В парламент страны направлены 16 международных договоров, подписанных в формате ОДКБ и подлежащих ратификации. Кроме того, республика должна присоединиться более чем к 60 решениям уставных органов Организации. Процедуру законодательно-правового восстановления своего членства в организации Узбекистан должен завершить к 1 января 2008 года.

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