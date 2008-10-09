Решение Виктора Ющенко о роспуске Верховной Рады осуждают все политические силы страны

Блок Юлии Тимошенко уже готовит судебный иск. Его сторонники убеждены, что президент не имел права досрочно распустить нынешний парламент ранее, чем через год после принятия депутатами присяги. О своём решении Виктор Ющенко сообщил минувшим вечером в телеобращении к народу. Сегодня официально опубликован указ о прекращении деятельности Верховной рады. Новые парламентские выборы назначены на 7 декабря. На их проведение только по предварительным подсчётам понадобится более 80 миллионов долларов. Между тем, ряд депутатов уже заявили, что роспуск Верховной Рады это способ отвлечь внимание от результатов работы парламентской комиссии. Она проверяла факты поставок в Грузию украинской военной техники.