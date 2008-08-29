Решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии официально зафиксировали в протоколе Совета Безопасности ООН

Заседание было созвано по просьбе Грузии. Постпред России при ООН Виталий Чуркин зачитал соответствующие указы президента России и ознакомил членов Совбеза с юридическими обоснованиями провозглашения независимости республик. Эта была первая открытая дискуссия в ООН по конфликту на Кавказе после признания Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии. Дипломаты из США и Великобритании, и постпред Грузии осудили действия Москвы. Виталий Чуркин обвинил страны Запада в применении двойных стандартов, подчеркнув, что у Южной Осетии и Абхазии есть больше оснований для обретения суверенитета, чем у Косово.