Рейтинг Джорджа Буша продолжает бить рекорды минимумов

По данным последнего опроса общественного мнения, менее трети американцев поддерживают нынешнего главу Белого дома.При этом - 58% опрошенных заявили, что хотели бы, чтобы президентство Буша "закончилось прямо сейчас". Отставки самого непопулярного президента за последние полвека желают 86% американцев-демократов, и даже 28% республиканцев. Большинство респондентов - около 70% - полагают, что в своих решениях по политике США в Ираке и другим важным вопросам Буш в большей степени руководствуется своими личными убеждениями, а не фактами. Растущее недовольство политикой Джорджа Буша может сыграть против республиканцев на президентских выборах 2008 года, утверждают социологи.