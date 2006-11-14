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Регистрация кандидатов на посты депутатов в местные Советы началась

14 ноября 2006 08:44
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Начался самый главный этап избирательной компании в местные Советы депутатов - регистрация кандидатов.

Сегодня по количеству обращений граждан можно сделать вывод о том, что активность как кандидатов  в депутаты, так и населения на выборах будет высокая. Об этом 13 ноября заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина.

Кроме этого, Лидия Ермошина отметила, что белорусский избиратель становится все более грамотным и в этом есть заслуга идеологических работников. Накануне республиканского дня информирования, который будет посвящен выборам  в местные Советы, глава Центризбиркома приняла участие в заседании идеологических работников города. Она рассказала им о ходе избирательной компании и отметила важность их работы.

Напомним, в ходе выборов в местные Советы, которые назначены на 14 января 2007 года, предполагается избрать более 22 тысяч депутатов. Накануне в республике завершилось образование участков для голосования. В Могилёвской области их 843. В самом областном центре - 143 участка. В самом крупном городе области, Бобруйске, их 106. Вскоре станут известными списки инициативных групп депутатов. Пока же в областной комиссии по выборам констатируют, что организационно 25-ый созыв от предыдущих отличаться не будет.

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