Регионалы сравнили Ющенко с героем комедии «Тупой и еще тупее»

Партия регионов не считает бывшего президента Украины Виктора Ющенко достойным поста премьер-министра.

Об этом заявила депутат-регионал Елена Бондаренко в эфире 5 канала, пишет NEWSru.ua. Бондаренко также отметила, что «самым опытным и самым эффективным» считает Николая Азарова, кандидата от Партии регионов, передает Лига.net. В связи с претензиями Ющенко на пост главы правительства она вспомнила эпизод из «одной комедии», который, по ее мнению, отражает реальные перспективы экс-президента: «У меня есть шанс? — Один из миллиона. — Ура, у меня есть шанс!». Процитированные Бондаренко слова принадлежат персонажу Джима Керри из фильма «Тупой и еще тупее», отмечает NEWSru.com.

Назначение Ющенко состоится, если Партия регионов образует коалицию с НУ-НС и Блоком Литвина. Накануне Украинская народная партия подтвердила, что одобряет кандидатуру Ющенко на кресло премьер-министра. «Мы подтверждаем свою позицию о поддержке кандидатуры на должность премьер-министра, которая бы олицетворяла национал-демократов, и среди таких кандидатур на первом месте кандидатура Виктора Ющенко», — цитирует УНИАН слова народного депутата от фракции НУ-НС, представителя УНП Юрия Костенко. Депутат также отметил, что эта коалиция будет бороться за национальные интересы. При этом УНП предлагает ввести двухлетний мораторий на спорные вопросы, чтобы не вызывать прений сторон возможного союза. К таким конфликтным темам отнесены изменение государственного статуса украинского языка, интеграция в НАТО, признание участников национально-освободительной борьбы.

Позже Янукович заявил в разговоре с экс-главой Секретариата президента Верой Ульянченко, что он против кандидатуры Ющенко на пост премьер-министра, пишет газета «Дело». Тем не менее журналистам сама Ульянченко заявила, что еще не создана коалиция и окончательное решение не принято.

В том, что премьером станет не Ющенко, а Николай Азаров, убежден и лидер «Сильной Украины», экс-кандидат в президенты страны Сергей Тигипко. «Партия, которая привела президента на этот пост, захочет получить и пост премьер-министра», — заявил Тигипко в интервью «Газете по-киевски». По поводу назначения премьером Тигипко никаких переговоров не велось, заверил политик. По его словам, с Виктором Януковичем, занявшим президентский пост 25 февраля, он после инаугурации не встречался, передает «Интерфакс». Тигипко также заявил, что ему не интересен пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.