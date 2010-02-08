Регионалы прибывают в Киев: их численность может достигнуть 50 тысяч человек

Еще с утра 8 февраля у стен Центризбиркома начали собираться сотни регионалов, которые сказали, что не уйдут оттуда, пока не объявят окончательные итоги голосования.

Украина в ожидании. Центризбирком заканчивает обработку бюллетеней второго тура президентских выборов. Осталось посчитать чуть более 1%. При этом разрыв между кандидатами в президенты в настоящий момент составляет около 3%. Целые сутки весь мир следил за изменением цифр, разрыв между кандидатами то сокращался, то увеличивался.

За событиями следит наш специальный корреспондент. Наталья Копотева из Киева:

Стоит отметить, что ситуация в Киеве сейчас достаточно напряженная. И, наверное, самым спокойным вариантом для всех, было бы, если бы Регионалы договорились с БЮТовцами, или, наоборот. Но, «Партия регионов» уже заявила, что никаких переговоров с Юлией Тимошенко вести не собирается, потому что они считают свою победу честной. Более того, они уже сказали, что при президенте Януковиче, Юлии Тимошенко премьером не быть, потому как в парламенте очень быстро сформируют новую коалицию.

Рассматривается два варианта коалиции. «Партия регионов» плюс «Блок Юлии Тимошенко». Но это, скорее, из разряда «никогда не говори никогда». И гораздо более реальная коалиция – это «Партия регионов» и «Наша Украина – Народная самооборона». Почему более реальная? Потому, что даже на прошлой неделе, когда в Верховной раде принимали изменения в закон о выборах президента, именно эти две фракции вместе за него голосовали.

Кстати, сегодня БЮТовцы в очередной раз призвали Верховную раду не признавать этот закон действующим, потому, как на их взгляд он принимался с нарушением множества регламентов. Поэтому, наверное, окончательные итоги проведения выборов в Украине подводить еще очень рано. Отметим, что здесь каждый считает своим долгом не пространно намекнуть на то, что ситуация может еще много недель разбираться в судах, а выборы на некоторых участках признаваться недействительными.

Владимир Шаповал, председатель Центральной избирательной комиссии Украины:

– До 17 февраля, согласно закону, Центральная избирательная комиссия примет решение, которое она обязана принять – огласить результаты выборов. Будут составлены протоколы и оглашены окончательные результаты. Все остальные решения, которые могут приниматься за стенами ЦИК, в официальном режиме и как официальные процедуры, это уже другие дела. Я не собираюсь их комментировать и не собираюсь делать прогнозы.

Владимир Шаповал просто так ни на что не намекает, потому, что еще с сегодняшнего утра у стен Центризбиркома начали собираться сотни регионалов, которые сказали, что не уйдут оттуда, пока не объявят окончательные итоги голосования. Свою победу они собираются отстаивать и в прямом и переносном смысле.

По нашей информации, в ближайшие дни подобные митинги развернутся на площадках перед Секретариатом президента, кабинета министров и Верховной радой. Люди продолжают прибывать в Киев, большинство из них – с востока страны. Говорят, их общая численность может в итоге достигнуть 50 000 человек. В высоких кругах ходят и совсем уж ужасающие слухи о том, что в этой ситуации Юлия Тимошенко готова ввести в Киев танки. Но верить этому, конечно, пока что не стоит.

А вот чему стоит верить, так это тому, что сегодня премьер два раза переносила свою пресс-конференцию, в итоге она и вовсе отложилась на вторник – 9 февраля. Поэтому, никаких ее заявлений сегодня не было. Единственно, можно привезти небольшой отрывок из того, что Юлия Тимошенко заявляла в своем штабе вчера поздно вечером.

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины, кандидат в президенты Украины:

– Бороться за каждый протокол, за каждый акт, за каждый голос. Потому, что голос может решить судьбу Украины.

Что же касается регионалов и их лидера – Виктора Януковича, то свою победу они начали праздновать еще вчера вечером, когда стали известны итоговые данные экзитпулов. По ним Виктор Янукович лидирует, так же, как и по итогам нынешней информации Центризбиркома.

Вчера, ближе к ночи, к журналистам вышел и сам Виктор Янукович. Он сказал, что его первостепенная задача – это борьба с бедностью, с коррупцией, с безответственностью. Сказал, что собирается объединять страну.

Виктор Янукович, лидер «Партии регионов», кандидат в президенты Украины:

– Я поздравляю вас всех с победой на выборах, поздравляю вас и весь украинский народ. Мы с вами знаем, как много бедных людей в нашей стране, как многие нуждаются в помощи. Мы должны построить нашу политику так, чтобы через короткий период времени люди почувствовали изменения к лучшему.

Чем больше сегодня обрабатывали электронных протоколов, тем более явным становился отрыв Виктора Януковича от Юлии Тимошенко. И что интересно. Понятно, что сейчас Тимошенко уже никак не сможет выиграть по процентам, но она ведет свой подсчет голосов с помощью представителей в комиссиях, которые работали там от нее. И вот по этому подсчету Янукович и Тимошенко идут буквально вровень – по 46% у каждого. Зачем это нужно Юлии Владимировне – другой вопрос. Думается, узнаем мы об этом очень скоро.

А тем временем, свои итоговые заявления о том, что они наблюдали вчера на выборах, делают многочисленные международные наблюдатели и «Комитет избирателей Украины». По их заявлениям, ничего страшного (каких-либо фальсификаций, массового вброса бюллетеней и переписывание протоколов) они вчера на участках не видели.

Александр Торшин, руководитель миссии международных наблюдателей МПА СНГ:

– Выборная кампания и ход голосования, несмотря на отдельные недостатки, отвечают критериям свободных, подлинных выборов на основе всеобщего равного избирательного права и тайного голосования. Считаем, повторное голосование на выборах президента Украины 7 февраля 2010 года состоявшимся, а его результаты, отражающими волю граждан Украины.

Из нарушений они отметили подвоз людей на участки на востоке страны, это обычно называют каруселями, а на западе – голосование паспортами людей, которых сейчас нет в Украине – так называемое, семейное голосование. Но те случаи не имели массового характера. Кое-где выносили бюллетени, кое-где использовали ручки с бесцветными чернилами, но это было, скорее, исключением.

Поэтому международные наблюдатели эти выборы признали, практически, безоговорочно. Теперь вопрос только в том, признает ли их Юлия Тимошенко и как скоро это произойдет?