Реакция России на заявление ОБСЕ по выборам в Беларуси

Российские наблюдатели не согласны с негативной оценкой выборов Президента Беларуси миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Предварительный доклад этой организации ангажирован, и не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявил координатор группы российских наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ Сергей Величкин. Политика двойных стандартов привела к тому, что в последнее время доверие к миссиям международных наблюдателей падает. И реформа БДИПЧ ОБСЕ, по мнению российских экспертов, неизбежна.