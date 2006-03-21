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Реакция России на заявление ОБСЕ по выборам в Беларуси

21 марта 2006 10:34
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Российские наблюдатели не согласны с негативной оценкой выборов Президента Беларуси миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Предварительный доклад этой организации ангажирован, и не имеет ничего общего с реальностью. Об этом заявил координатор группы российских наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ Сергей Величкин. Политика двойных стандартов привела к тому, что в последнее время доверие к миссиям международных наблюдателей падает. И реформа БДИПЧ ОБСЕ, по мнению российских экспертов, неизбежна.

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