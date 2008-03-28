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Развития Содружества - главная тема заседаний Советов глав МИД СНГ и ОДКБ в Москве

28 марта 2008 08:47
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В них примут участие главы внешнеполитических ведомств почти всех стран, входящих в Содружество и ОДКБ.

Беларусь будет представлять министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов. Участники заседания уделят внимание сотрудничеству в гуманитарной сфере, совершенствованию механизмов функционирования органов СНГ, обеспечению безопасности и правопорядка.

По инициативе Беларуси будет рассмотрен вопрос придания Академии МВД статуса базовой организации государств-участников Содружества по подготовке и повышению квалификации, кадров в сфере миграции и противодействия торговле людьми. Также на встрече речь пойдет о деятельности Коллективных сил по поддержанию мира в СНГ и о плане многоуровневых межмидовских консультаций в Содружестве на 2008 год.

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