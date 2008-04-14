Развитие межпарламентского и торгово-экономического сотрудничества

В Кейптауне продолжает работу Ассамблея Межпарламентского Союза. В рамках мероприятия планируется провести очередную встречу участников геополитической группы "Евразия". Ее координатор сейчас Беларусь. Особое внимание - выработке общей позиции государств-членов группы по вопросам повестки дня Ассамблеи.



В программе белорусской делегации - проведение ряда двусторонних встреч, направленных на обсуждение сотрудничества в межпарламентской сфере и других областях, которые представляют взаимный интерес.

