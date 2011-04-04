Ратифицировано 8 законопроектов в сфере правовой базы Таможенного союза

Весенняя сессия у белорусских депутатов стартовала с обсуждения вопросов правовой базы Таможенного союза. Законодатели ратифицировали 8 законопроектов в этой сфере.

Во-первых, это создание свободных экономических зон на таможенной территории, позволяющих предприятиям работать на льготных условиях. В-третьих, это освобождение от определенных форм таможенного контроля и возможность провозить через границу наличные средства до 10 тысяч долларов без декларирования. В-четвертых, это особенности операций в отношении товаров, пересылаемых почтой.

И хотя эти законопроекты уже выполняются, их ратификация позволит упорядочить деятельность таможенных служб трех стран.

Обсуждались также и вопросы, связанные с активным ввозом в страну легковых автомобилей.



Александр Шпилевский, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь

Таможенные пошлины, взимаемые с физических лиц, на ввозимый легковой транспорт составляли у нас ранее 4 млрд в день, сегодня — от 10 до 17 млрд.

Кроме того, законодатели ратифицировали межправительственное соглашение с Украиной о транспортировке нефти. Оно позволит более активно использовать инфраструктуру морских портов, железнодорожного и трубопроводного транспорта Украины при транспортировке нефти на белорусские НПЗ.

В первом чтении были приняты еще четыре законопроекта. Один из них — об обращении граждан. Согласно документу, чиновников обяжут отвечать не только на письменные, но и на электронные обращения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Евгений Мельников, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Все электронные обращения в государственные структуры будут носить обязательную форму, то есть они подлежат рассмотрению так же, как и письменные обращения.

У белорусских парламентариев начинается весенняя сессия