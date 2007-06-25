Расследование по делу бывшего руководителя концерна "Белнефтехим" продолжается

Александр Боровский обвиняется по трем составам преступлений: в хищении, злоупотреблении служебными полномочиями и в разглашении служебной тайны. Об этом сегодня заявил генпрокурор Беларуси на встрече с журналистами. Расследование проводит Комитет государственной безопасности, и соответствующий процессуальный надзор осуществляют органы прокуратуры республики, сообщил генеральный прокурор Республики Беларусь Петр Миклашевич. На данном этапе по делу Боровского задержано около шести человек. В интересах следствия их имена не разглашаются. Напомним, преступления касались вопросов закупок, поставок и реализации нефти и нефтепродуктов. Ущерб исчислялся ни одним миллионом долларов.