Расширение рынков Беларуси для украинских товаров: о чем в Лясковичах договорились Александр Лукашенко и Пётр Порошенко?
Новости Беларуси. Свое общение политические лидеры продолжили уже на территории Беларуси – в агрогородоке Лясковичи Гомельской области. Прежде чем приступить к обсуждению перспектив в экономике и политике главы государств посетили Свято-Михайловский храм.
Там – общая молитва и зажженные свечи в память жертв Чернобыльской катастрофы.
Выходя из церкви Александр Лукашенко и Петр Порошенко пообщались с местными жителями.
Вопросы дня сегодняшнего: экономическое сотрудничество, политическое взаимодействие и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, лидеры двух стран обсуждали уже на белорусской земле.
Белорусские Лясковичи для разговора двух лидеров, были выбраны неслучайно.
Тихая деревушка на границе двух стран.
Что называется, о мире – под мирным небом. Тем более здесь тесно переплелись не только исторические, но и человеческие судьбы.
Отец Алексий – украинец по рождению, белорус в душе. В Лясковичи священник переехал больше четверти века назад. И ни разу за эти годы не чувствовал себя «чужим в чужой стране».
Игумен Алексий Корницкий, настоятель Свято-Михайловского храма (Лясковичи):
Я никогда не чувствовал, что поехал в чужую страну, когда ехал сюда в 1992 году. Здесь язык похож и молитва та же самая. Хотелось бы, чтобы эта встреча, когда мой земляк – Президент Украины приедет сюда, чтобы она создала тёплые, доверительные отношения, может возвратилась старая дружба – границ бы не было.
Первый пункт официальной части белорусской программы двух Президентов скорее душевный, чем протокольный. Свято-Михайловский храм в Лясковичах. Деревянная церковь с непростой историей, сегодня настоящее украшение деревни.
Особая реликвия – редкая икона Божий матери «Достойна есть».
Точная копия той, что храниться на Афоне. В память всех пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС – общая молитва и зажженные свечи.
Как символ мира и единения, Президентам преподнесли в дар иконы. Тем временем, перед храмом, несмотря на ветер и периодически начинающийся дождь, стали собираться люди.
Мария Александровна встречи с Александром Лукашенко ждала два года.
Мария Браин, жительница деревни Лясковичи:
В позапрошлом году был здесь в церкви. Мне руку пожал. И даже сказал, что в следующий раз приедет, чтобы палки покидала.
В день трагических событий на Чернобыльской АЭС, вспоминали пострадавших. Но главное, думали и говорили – о будущем и настоящем. Президенты подчеркивают – протокольные формальности остались в стороне.
В центре внимания – простые люди с их ежедневными проблемами.
Сегодня Лясковичи – перспективный агрогородок. Новый детский сад, отремонтированная школа, уютные парки и работающие предприятия. С последней переписи населения село «приросло» более чем на сотню новых жителей. Еще 10 лет назад, говорят, местные – о таком можно было только мечтать.
Антон Левада, житель деревни Лясковичи:
Ничего не было. Колхоз разваливался. В сравнение с тем, что было лет 10 назад, то да, сильно. Все обновили. Школу отремонтировали, садик. Дороги сделали.
Дипломатический диалог официальный Минск и Киев ведут с 1991 года. За эти годы в отношениях двух стран были и периоды дружбы, и периоды недопонимания. Но Беларусь и Украина – не просто соседи на карте мира.
Связывают и общность исторических судеб, и актуальны вопросы будущего.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень рад, что мы с вами полдня проведя там в государстве украинском, сегодня находимся в государстве белорусском, это символизирует нашу общность, символизирует наше настоящее, это будет и символом нашего будущего. Вы очень правильно сказали в храме, мы сегодня будем обсуждать наше будущее.
Как сделать так, чтобы наши белорусы, украинцы жили лучше.
И мы можем это сделать, если внутри саркофага украинцы смогли провести героическую работу, то, наверное, с этим мы справимся.
Больше трех лет назад – наша страна стала переговорной площадкой, для урегулирования ситуации на востоке Украины. В 2015, после сложных переговоров, именно в Минске был подписан документ о прекращении боевых действий
Пётр Порошенко, президент Украины:
В критические дни февраля 2015 года, когда судьба мира висела на волоске, после 19-часовой эпопеи, без сна. Мы несколько раз предлагали хотя бы пообедать или поужинать. Были практически без ужина. Мы с вами работали над документом, который лёг в основу принципов урегулирования, был закреплён в решениях Генеральной Ассамблеи Совета Безопасности Организации Объединённых Наций и на сегодняшний день является
безальтернативным планом мира и стабильности в Украине.
Украина один из важнейших белорусских партнеров. Но последние годы объемы взаимной торговли не радовали. «Вверх» показатели поползли уже в начале этого года. Прирост за два месяца – почти 40 %. Президенты уверены – белорусам и украинцам не нужны посредники и переводчики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко:
Беларусь – четвертый по значимости торговый партнер Украины. Украина для нас – второй торговый партнер. Сегодня в соседней стране успешно работает совместное производство Минского тракторного завода, Автомобильного завода, акционерных обществ «Гомсельмаш», «Могилёвлифтмаш». Осуществляется совместный вывод коммунальной, пожарной техники. Мы договорились, что мы эти процессы будем поддерживать,
будем добиваться большей локализации продукции в Украине и будем расширять и поддерживать номенклатуру и перечень товаров,
которые будем совместно производить в Беларуси и на территории Украины.
Пётр Порошенко:
Мы договорились о том, чтобы расширить рынки Беларуси для украинских товаров, для украинских услуг на взаимной основе.
Мы ждём белорусские предприятия в тендерах по строительству дорог на территории Украины,
а украинских строителей ждут на различных тендерах по строительству на территории Беларуси.
31 год назад Беларусь и Украину потрясла общая беда. Символично, что этот памятный день Президенты двух стран провели вместе. Не разделяя человеческую беду на свою и чужую. У дружбы, построенной на прочном фундаменте памяти – большое будущее.