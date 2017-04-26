Расширение рынков Беларуси для украинских товаров: о чем в Лясковичах договорились Александр Лукашенко и Пётр Порошенко?

Выходя из церкви Александр Лукашенко и Петр Порошенко пообщались с местными жителями.

Там – общая молитва и зажженные свечи в память жертв Чернобыльской катастрофы.

Новости Беларуси. Свое общение политические лидеры продолжили уже на территории Беларуси – в агрогородоке Лясковичи Гомельской области. Прежде чем приступить к обсуждению перспектив в экономике и политике главы государств посетили Свято-Михайловский храм.

Вопросы дня сегодняшнего: экономическое сотрудничество, политическое взаимодействие и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, лидеры двух стран обсуждали уже на белорусской земле.

Белорусские Лясковичи для разговора двух лидеров, были выбраны неслучайно.

Тихая деревушка на границе двух стран.

Что называется, о мире – под мирным небом. Тем более здесь тесно переплелись не только исторические, но и человеческие судьбы.

Отец Алексий – украинец по рождению, белорус в душе. В Лясковичи священник переехал больше четверти века назад. И ни разу за эти годы не чувствовал себя «чужим в чужой стране».

Игумен Алексий Корницкий, настоятель Свято-Михайловского храма (Лясковичи):

Я никогда не чувствовал, что поехал в чужую страну, когда ехал сюда в 1992 году. Здесь язык похож и молитва та же самая. Хотелось бы, чтобы эта встреча, когда мой земляк – Президент Украины приедет сюда, чтобы она создала тёплые, доверительные отношения, может возвратилась старая дружба – границ бы не было.

Первый пункт официальной части белорусской программы двух Президентов скорее душевный, чем протокольный. Свято-Михайловский храм в Лясковичах. Деревянная церковь с непростой историей, сегодня настоящее украшение деревни.

Особая реликвия – редкая икона Божий матери «Достойна есть».

Точная копия той, что храниться на Афоне. В память всех пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС – общая молитва и зажженные свечи.

Как символ мира и единения, Президентам преподнесли в дар иконы. Тем временем, перед храмом, несмотря на ветер и периодически начинающийся дождь, стали собираться люди.

Мария Александровна встречи с Александром Лукашенко ждала два года.

Мария Браин, жительница деревни Лясковичи:

В позапрошлом году был здесь в церкви. Мне руку пожал. И даже сказал, что в следующий раз приедет, чтобы палки покидала.

В день трагических событий на Чернобыльской АЭС, вспоминали пострадавших. Но главное, думали и говорили – о будущем и настоящем. Президенты подчеркивают – протокольные формальности остались в стороне.

В центре внимания – простые люди с их ежедневными проблемами.

Сегодня Лясковичи – перспективный агрогородок. Новый детский сад, отремонтированная школа, уютные парки и работающие предприятия. С последней переписи населения село «приросло» более чем на сотню новых жителей. Еще 10 лет назад, говорят, местные – о таком можно было только мечтать.