Расширение полномочий Конституционного суда пойдет на пользу Беларуси

Такое мнение высказал Александр Лукашенко на совещании по вопросу совершенствования деятельности Конституционного суда.

Президент подчеркнул: предлагаемые инициативы должны быть тщательно выверены, взвешены и гармонично вписываться в сложившийся государственный механизм. Новшества будут прописаны в нормативном акте. Документ в июне будет представлен на рассмотрение главе государства.





В здании Администрации Президента это уже далеко не первый разговор о работе судейского корпуса. С марта месяца, когда у Конституционного Суда появился новый председатель, у этого ведомства появились и новые задачи. Главная – значительное расширение полномочий судей.



Конец зимы – начало весны для Конституционного суда оказалось знаковым периодом. Смена руководства и основного судейского состава. Встречаясь с обновленным судейским корпусом, Президент тогда четко сформулировал новые задачи. Главная из которых – догрузить судей работой, а значит дополнительными полномочиями.



Сегодня глава государства вновь вернулся к этой теме. Расширение полномочий Конституционного суда пойдет только на пользу стране. Такое мнение высказал Президент на совещании. Однако предлагаемые инициативы должны быть тщательно выверены, взвешены и гармонично вписываться в сложившийся механизм.



Сейчас в обновленном составе ведомства – опытные юристы, ученые и практики, которым и предстоит выполнять новые задачи. Конституционным судом к этому совещанию подготовлены 2 проекта закона, направленных на совершенствование его деятельности. Сегодня Президент подчеркнул, что его позиция остается неизменной: в Беларуси необходимо более широко использовать потенциал Конституционного Суда. Говоря о возможности наделения этой структуры дополнительными полномочиями, Александр Лукашенко подчеркнул: делать это надо осторожно и деликатно.



По-судейски лаконично прошло это совещание. В течение часа определились: полномочия судей Конституционного суда Беларуси будут прописаны в новом нормативном акте. Документ в июне будет представлен на рассмотрение главе государства. Тогда и станет понятно: до какой степени будет расширен перечень полномочий и чем именно будет догружен Конституционный суд.