Рамунас Янушаускас (представитель делегации ЕС): Этот диалог сулит очень много для рядовых граждан Беларуси

Беларусь рассчитывает, что в ближайшее время работа с Еврсоюзом пойдет более плодотворно. Минский форум сегодня продолжил работу в столице.

Итогом второго дня можно однозначно назвать сближение на самых разных уровнях. Экономисты хвалили белорусскую банковскую сферу и вплотную обсуждали возможность массового прихода иностранных инвесторов. Дискуссии развернулись в рамках обсуждения программы «Восточное партнерство», вступления Беларуси в ВТО и дальнейшего развития Таможенного союза, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Рамунас Янушаускас, руководитель политического отдела делегации ЕС в Минске:

Диалог, который продолжается, сулит очень много для рядовых граждан Беларуси, потому что если мы будем двигаться к упрощению визового режима, улучшению условий прохождения границы, свободной торговле, это окажет очень позитивное влияние для Беларуси. И мы надеемся, что это уже не за горами.

Валерий Садохо, директор Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

К Таможенному союзу Беларуси, России и Казахстана привлечено внимание многих государств. По меньшей мере, 10 стран изъявили желание подписать соглашение о свободной торговле с Таможенным союзом. Это говорит о большом интересе к этому интеграционному образованию. И мы только в начале пути.