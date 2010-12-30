Радьков: Беларусь вошла в 30-ку стран, в которых можно получить образование самого высокого уровня

Об этом сегодня заявил первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Александр Радьков, представляя нового министра образования Сергея Маскевича коллективу этого ведомства.

В новой пятилетке продолжится совершенствование отечественной системы образования от дошкольной подготовки до обучения в вузах. Беларусь планирует начать процедуру присоединения к Болонскому процессу, цель которого — создание единого европейского пространства высшего образования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Нам многое удалось сделать. По уровню образованности мы вошли в тридцатку наиболее развитых стран. Люди к нам едут со всего мира, чтобы получить качественное образование — оно у нас европейского уровня. Все наши специалисты трудоустраиваются прежде всего у нас в стране. Иногда их трудно удержать, поскольку спрос на них высок и в других странах.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Система образования в Республике Беларусь способна к трансформациям в соответствии с требованиями времени и общества. Самое главное, в чем я глубоко убежден, — люди, работающие в ней, современные и готовы вносить достаточное количество предложений, которые будут направлены на повышение качества образования.