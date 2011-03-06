Работники «The Washington Post» удалили из интервью с А. Лукашенко слова о Гуантанамо и Викиликс

Открытая и обстоятельная беседа, которую Александр Лукашенко провел с представителем влиятельного американского издания «The Washington Post», не могла не вызвать живое обсуждение в интернете. В то же время комментаторы зачастую отмечали: версия, размещенная на сайте «The Washington Post», оставляла впечатление некоторой недосказанности.

Причина этого вскрылась достаточно быстро. Наиболее активные пользователи сравнили газетный американский и телевизионный вариант, который вчера показали все национальные каналы Беларуси. Оказалось, что американская аудитория получила весьма подчищенную, если не сказать урезанную версию беседы.

Форум газеты «The Washington Post»:

Кстати, видел телеинтервью. Лукашенко говорил о Гуантанамо, о войне в Ираке, о ситуации с Ассанжем... В «Вашингтон пост» всего этого нет! Как и «Свободы слова» в «Свободной стране» [США].

Отметили отсутствие темы тюрьмы Гуантанамо и пассажа об основателе компромат-сайта «Викиликс» Джулиана Ассанжа и в русскоязычном сегменте Сети. В частности, пользователи активно комментировали перевод интервью, выложенный на интернет-ресурсе «ИноСМИ.Ru».

Форум сайта-переводов «ИноСМИ.Ru»:

Это всего лишь отрывки. Интервью длилось [дольше], лишь малая часть была опубликована в The Washington Post.

Интервью блестяще провел. Правда, с американской точки зрения все равно выглядит [по-другому].

Заметили пользователи и то, что из американской версии интервью был изъят основополагающий вопрос о соглашении 94-го года. Согласно ему, напомним, в обмен на отказ Беларуси от ядерного оружия США обязались не использовать санкции в отношении Беларуси. Вот как об этом высказались на не замеченном в любви к официальному Минску сайте «Газета.Ru».

Форум интернет-издания «Газета.Ru»:

На мой взгляд, Лукашенко прав, обвиняя США в незаконных санкциях. По договорам... США обманули Беларусь, введя экономические санкции в отношении белорусских предприятий.

Заметили интернет-пользователи и явную неподготовленность интервьюэра, а также очевидную однобокость в подаче фактов госпожой Грэхем. И на эти вопросы были получены достойные ответы — отмечают участники одного из интернет-форумов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Форум сайта «Naviny.By»:

Он просто назвал вещи своими именами. Но даже сейчас он был политкорректен. По поводу американской «демократии» можно говорить гораздо больше.