Работники госорганов и представители общественных объединений удостоены государственных наград

Новости Беларуси. Управленцы и представители общественных объединений Беларуси удостоены госнаград. Соответствующий указ подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди удостоенных Ордена Почета член Белорусского общественного объединения «Ветераны физической культуры и спорта» Владимир Алешкевич, замглавы Администрации Президента Игорь Бузовский, помощник Президента Всеволод Янчевский и председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.

Орденом Отечества III степени награжден помощник управляющего делами Президента Владимир Скуловец.

Почетное звание «Заслуженный юрист Республики Беларусь» присвоено секретарю ЦИК Николаю Лозовику.

Медалью «За трудовые заслуги» отмечены зампред Воложинского райисполкома Петр Бибик и начальник Брестского областного управления Фонда соцзащиты населения Александр Коледа.