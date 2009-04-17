Работа в убыток и на склад - это преступление

С первого апреля правоохранительные органы и комитет государственного контроля получили прямые указания – контролировать эффективность работы предприятий.

Об этом глава государства заявил сегодня во время отчета правительства и Национального банка о социально-экономическом развитии страны в первом квартале 2009 года. Президент считает недопустимым рост запасов на складах предприятий и расценивает это как преступление. По убеждению Александра Лукашенко, это тревожные тенденции, которые требуют самого пристального внимания всех органов управления как в центре, так и на местах.



- До сих пор нашим предприятиям, как мне кажется, не удаётся пробиться сквозь заслону на внешних рынках, если, конечно вы пробиваетесь, - сказал Президент. - Сокращаются объёмы производства и потребительских товаров, и, что недопустимо, я расцениваю это как преступление, - растут запасы на складах. Выходят из-под контроля инфляционные процессы. Таким образом, снижаются реальные доходы населения. Словом, тенденции тревожные и требуют самого пристального внимания как членов правительства, так всех органов управления в центре и на местах.

Подробнее об отчете Правительства и Национального банка о социально-экономическом развитии страны в первом квартале 2009 года в репортаже Ирины Турковой.



Это совещание, пожалуй, можно назвать самым значимым и крупным за последние полгода: более 100 человек участников. В зал даже пришлось вносить дополнительные стулья, чтобы разместить всех. А за кадром осталось ещё как минимум человек 100 – это опытные экономисты – теоретики, которых Правительство регулярно приглашает на мозговой штурм по поиску оптимальных путей выхода в непростых экономических условиях.



Диалоги об экономической стратегии в современных условиях начались до начала совещания. Это уже было похоже на мозговой штурм. Сюда не приглашали людей, которые просто пришли отсидеться. Все участники – персоны, исключительно заинтересованные в динамичном развитии белоруской экономики в текущем году. Президент свое вступительное слово начал не с теории, а с практики. Александр Лукашенко рассказал, насколько полезными оказались его недавние региональные поездки: все увидел и узнал прямо на местах.



– Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах, встретиться с трудовыми коллективами и директорским корпусом, в течение последних месяцев мне пришлось побывать на ряде предприятий страны, - отметил Александр ЛУКАШЕНКО. – Целью моих посещений было детально проанализировать, как на практике решаются возникающие проблемы и насколько эффективно Правительство и другие органы управления помогают организациям справляться с выполнением намеченного в нынешних непростых условиях. Заключительный этап этой работы и промежуточный в общей нашей работе – сегодняшнее совещание. Мы тогда договорились, если вы помните, что мы уже по итогам первого квартала будем понимать, что происходит в экономике. Но если не понимать, в целом, то мы будем видеть основные тенденции движения, развития нашей экономики. И по итогам первого квартала, как мне докладывали руководители тех предприятий, где я был и члены Правительства, которые со мной постоянно присутствовали на этих встречах, что они ощущают некую положительную динамику уже в конце февраля – начале марта. Но по итогам первого квартала, - я цитирую руководителей предприятий, членов правительства и губернаторов, – но по итогам первого квартала, мы вам доложим о том, что тенденция эта подтверждается и вы уже -то есть я - можете что-то пощупать руками. Если говорить так, по-простому. Вот это основной лейтмотив нынешнего совещания. Есть ли то, что мне обещано при посещении предприятий и какова динамика исходя из первого квартала развития нашей экономики.



Глава государства сразу задал серьезный тон сегодняшнему разговору. Готов выслушать всех, но не ждет многостраничных отчетов. Эта форма докладов должностных лиц в сегодняшних условиях уже потеряла актуальность.



– Притом я хочу сразу предупредить – никаких отчётов мне не надо. Меня интересует ответ по существу, – сказал Президент. – Прожили три месяца и конец прошлого года. Финансово-экономический кризис, который бушует в мире, уже в конце прошлого года зацепил нас крылом. Мы знали, в какой ситуации мы будем работать, поэтому меня интересует динамика. Какова она? К лучшему? К худшему? И предложения. При этом, я ещё раз подчёркиваю, мы сегодня не ставим перед собой задачу, и я перед вами не ставлю, дать ответ о том, что мы имеем фактически, каковы итоги. Рано ещё об этом говорить. По полугодию определимся. Поэтому это предварительный разговор, к тому, что будет через полгода. Ещё раз хочу подчеркнуть – кадры решают всё. Не мною придумано, очень правильный лозунг. И говоря о кадрах, ещё раз хочу повторить – если кто-то сегодня не справляется, честнее будет просто уйти. Если я это буду видеть – за мной не заржавеет. Решения будут приняты вне зависимости от того, кто это – банкир, премьер-министр или министр. Будут приняты незамедлительно. Интересы страны и народа – важнее всего.



О важности интересов Беларуси глава государства напоминал несколько раз. Особенно, когда слушал руководителей предприятий – самых главных, валообразующих, чьи показатели в итоговой экономической статистике занимают главные позиции. На трибуну по очереди поднимались Николай Лобач – гендиректор Минского моторного, Николай Костень – руководитель МАЗа. Следом ещё несколько известных промышленников – Петр Пархомчик – директор БелАЗа, и бессменный руководитель Гомсельмаша Валерий Жмайлик. Докладывали по схеме: объем производства – затоваренность складов – работа на экспорт. Президент подвел итог: работа в убыток будет рассматриваться теперь как преступление. И мировой кризис оправданием служить не может.

– Первый квартал – это терпимо, как мне министр сельского хозяйства докладывал, нам надо сейчас удержать рынки. Поэтому где-то по каким-то товарным группам мы работаем в убыток… Так мне было доложено? В убыток работать – это преступление, – отметил глава государства. – Я не намерен смотреть сквозь пальцы на работу правительства и предприятий, которые мне будут сказки рассказывать, что мы сегодня работаем в убыток, а завтра будет лучше – нам бы удержать рынки. Вы вымываете оборотные средства. Где вы возьмете потом деньги для работы даже тогда, когда появятся возможность нормально работать? И кому нужна вообще такая работа, в убыток? Поэтому с первого апреля правоохранительные органы и комитет государственного контроля получили прямые указания – контролировать эффективность работы предприятий. Никто с первого апреля работу в убыток терпеть не будет. Подчеркиваю, открытым текстом, – это преступление. У вас был первый квартал и конец прошлого года, чтобы выйти на безубыточную работу. По всем направлениям. А то мне премьер будет докладывать, что… мы за счет того, перекрываем это. То есть за счет работы МТЗ перекроем работу МАЗа. Кому нужна такая работа? Все направления, все товарные группы должны быть эффективны, экономика – вопрос номер один.



– Второе – работа на склад, я предупреждал ещё в начале года, – это преступление. И если за второй квартал склады не будут прибыльно, рентабельно расчищены – пеняйте сами на себя. И я попрошу Администрацию Президента и председателя Национального банка жесточайшим образом проконтролировать эффективность поддержки предприятий, – заявил Александр ЛУКАШЕНКО.



Это было совещание не по стандартным, классическим канонам, когда главное слово за трибуной держит Премьер-министр. Диалог с Президентом начали директора заводов, а затем продолжили губернаторы. Руководители областей рассказали об экономике регионов и сообщили, как работают коммунальные предприятия и республиканские. После блиц-сравнения оказалось: местные организации с выполнением экономических показателей справляются несколько лучше валообразующих республиканских. Для последних Премьер Сидорский попросил у Президента денежную помощь в качестве механизма поддержки и спасения.



– Мы предлагаем МАЗу и БелАЗу предоставить 550 миллиардов рублей и выкупить порядка трёх с половиной тысяч техники у МАЗа в течение года, – сказал премьер-министр Республики Беларусь Сергей СИДОРСКИЙ. – Как я уже сегодня заявлял, дано такое поручение, по самым минимальным ценам, с тем, чтобы эти деньги работали на экономику страны. Это в целом мы предлагаем, конечно, большую сумму – триллион белорусских рублей. Безусловно, эти деньги для страны важны по другим направлениям, но мы просим нашего Президента поддержать с тем, чтобы получить соответствующее мультиплицированное развитие этих предприятий.



Помощь требуется и строительной отрасли. А глава государства потребовал от неё европейских стандартов возведения жилья и зданий. Качество – здесь вопрос номер один. Кто не справляется с выполнением этого показателя и других, не менее важных, могут покидать свои посты, заметил Президент. И подчеркнул: однако следует помнить о том, что с практикой пересаживания не справившихся чиновников с одного кресла в другое в стране покончено.



– Ещё раз будут предложения с пересаживанием с места на место руководителей, которые провалили – пойдете вместе с ними улицу мести. Это главный принцип в кадровой политике, запомните… Это принципиально – никаких перемещений… По каждому факту мне глава администрации будет докладывать, отметил Президент Беларуси.



Из доклада главы Правительства Сергея Сидорского стало понятно: ситуация в экономике Беларуси по итогам трёх месяцев достаточно стабильна. По году удастся выйти на ВВП 101-102% и не дать инфляции перешагнуть рубеж в 11%.



– Для меня было важно, возвращаясь к началу, почувствовать, что происходит в экономике, для того, чтобы тенденции определить, – заявил глава государства. – Сказать честно, ощущаю я это или нет? Нет. Почему? Потому что каждый, то ли от страха, то ещё от чего-то, пытается как-то оправдаться, что-то приукрасить или не приукрасить… Правительство – свое, губернаторы – более и менее, предприятия, которые подчинены правительству, вы это слышали, – свое говорят. Я в данной ситуации больше склонен ориентироваться на точку зрения руководителей предприятий. Но по итогам первого полугодия, если только не будет выполнено, то, что не только они тут конкретно обещали, а то, что Правительство мне преподносит, пеняйте сами на себя. Разборки будут железные. Неправда, что нельзя продать нашу продукцию! Можно! Но её надо продавать не миллиардами и сотнями миллионов долларов, а может где-то по «чайной ложке». Это так. Собирайтесь и продавайте. Я не касаюсь тут других сфер. Меня больше всего переработка и промышленность сегодня беспокоят. И думать при этом надо о стране в целом, и я из этого буду исходить. Никаких карательных мер, Сергей Сергеевич, вы перечисляли министров, я не собираюсь здесь принимать. Их не будет сегодня, я имею в виду в отношении кадров. Будет спокойная, плановая замена тех, людей, которые уже, видно уже выбились из колеи, они не могут дальше работать. И главное – набирать обороты.



Итоги трёх месяцев – это как зеркало предстоящих итогов полугодия. А там уже и декабрь не за горами. Президент напомнил, что годовых показателей никто не отменял.



– К концу года, вы тоже должны иметь ввиду, что я не изменял параметры и указ не отменял, по показателям, по росту, по основным показателям развития нашей экономики и социальной сферы. Не отменял. Я не говорю, что мы там головы будем снимать, но мы будем принципиально с каждым разбираться, кто не выйдет на эти параметры. Где-то есть объективные причины — мы их будем учитывать. Но отменять высокие показатели, которые мы наметили в прошлом году на этот год, имея в виду, что кризиса не будет, мы договорились с Правительством, что это не надо сейчас делать. Но напрягать будем всех. И вот это та высокая планка, к которой мы должны все стремиться с вами. Меня настораживают, откровенно, некоторые разговоры – в плане строительства, которое мы затеяли. Все понимают, что если идет стройка в стране – значит, страна живет. Более того, – это локомотив любой экономики. Даже уже такими словами руководители России начали разговаривать. Так давайте будем строить. Потому что помещение, которое вы построите, нуждается во всем том, что производит наша экономика. И это благо для Беларуси и наших людей.



Сельское хозяйство, медицина, образование – те сферы, которые и в кризисные времена должны быть на плаву. Александр Лукашенко с гордостью рассказал о последних операциях наших медиков по пересадке почки. И подчеркнул: точно такие же, амбициозные, задачи надо ставить и по другим направлениям.



– Ситуация сложная, очень сложная. Она ещё сложная потому, что она в мире такая, – сказал Александр ЛУКАШЕНКО. – И никто сегодня, кроме Обамы, не сказал ещё, что у него какой-то оптимизм по поводу выхода из кризиса. Но им виднее – они его породили, может у них что-то уже появилось. Дай Бог, конечно! Но по другим вещам мы не видим, что экономика начинает оживать: это цены на сырье, углеводородные ресурсы и так далее. Но ситуация не критическая. Если будем работать все, в одной упряжке, и правительство будет четко показывать, в каком направлении бежать каждому — мы страну спасем!



Ирина Туркова, Сергей Верас, Валерий Науменко, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.