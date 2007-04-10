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Работа Конституционного суда Украины парализована

10 апреля 2007 13:58
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Пять судей отказались участвовать в его работе из-за грубого политического давления. Напомним, Конституционный суд должен рассмотреть представление 53 депутатов Верховной Рады о легитимности указа президента о роспуске парламента. Тем временем, закончилась встреча Ющенко и Януковича. На ней обсуждались пути выхода из кризиса. Известно, что президенту был предложен компромисс, когда одновременно должны быть отменены и указ президента о досрочных выборах, и решение Верховной Рады о невыполнении этого указа. Однако Ющенко опять отказался. В эти минуты в Киеве проходят широкомасштабные акции против роспуска Верховной Рады. Количество митингующих достигло 50 тысяч человек.

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