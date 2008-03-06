Прямой эфир

Работа хозяйственных судов страны за минувший год и задачи на текущий

06 марта 2008 15:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Президент Александр Лукашенко сегодня принял с докладом Председателя Высшего хозcуда Виктора Каменкова.

Были также  обсуждены некоторые вопросы из сферы правового регулирования хозяйственной деятельности. В частности, - по убыточным предприятиям, делам о банкротстве, привлечению иностранных инвестиций и регистрации объектов недвижимости.

Виктор Каменков, председатель Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь: "Отмечена закономерность, которая объективно подтверждается - мы ежегодно прирастаем по кол-ву обращений в хозсуды примерно на 20%. Основная причина - Это поэтапное и успешное развитие экономики РБ. Почему я так говорю, потому что я проанализировал макроэкономические показатели, не только как скажем рост ВВП, но и такие, как рост производства потребительских товаров. Он практически равен тому же показателю у нас по росту численности дел.  Я проанализировал кол-во заключаемых договоров. При всей той критике, которая звучит из разных сторон, что много администрирования, лишнего командования. Тем не менее, я пришел к твердому выводу, что основным регулятором в экономике становится хозяйственный договор и право. Именно по этой причине у нас и растет численность дел".

 

Другие новости рубрики

Все новости
06 марта 2008 15:33

"Газпром" намерен перейти на долгосрочные контракты с Украиной по поставкам и транзиту газа

06 марта 2008 09:24

Боевики Революционных вооруженных сил Колумбии подорвали нефтепровод

06 марта 2008 09:20

В Украине официально признали парламентский кризис