Работа хозяйственных судов страны за минувший год и задачи на текущий

Президент Александр Лукашенко сегодня принял с докладом Председателя Высшего хозcуда Виктора Каменкова.

Были также обсуждены некоторые вопросы из сферы правового регулирования хозяйственной деятельности. В частности, - по убыточным предприятиям, делам о банкротстве, привлечению иностранных инвестиций и регистрации объектов недвижимости.

Виктор Каменков, председатель Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь: "Отмечена закономерность, которая объективно подтверждается - мы ежегодно прирастаем по кол-ву обращений в хозсуды примерно на 20%. Основная причина - Это поэтапное и успешное развитие экономики РБ. Почему я так говорю, потому что я проанализировал макроэкономические показатели, не только как скажем рост ВВП, но и такие, как рост производства потребительских товаров. Он практически равен тому же показателю у нас по росту численности дел. Я проанализировал кол-во заключаемых договоров. При всей той критике, которая звучит из разных сторон, что много администрирования, лишнего командования. Тем не менее, я пришел к твердому выводу, что основным регулятором в экономике становится хозяйственный договор и право. Именно по этой причине у нас и растет численность дел".