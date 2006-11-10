Рабочий визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Российскую Федерацию

Глава белорусского государства встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Первые минуты встречи в Кремле двух президентов секретов не раскрыли. Александр Лукашенко и Владимир Путин только в общем охарактеризовали перечень вопросов, которые они планируют обсудить.



В частности, оба президента готовы обговорить подготовку саммита СНГ. По последним данным он пройдет в Минске 28 ноября. Александр Лукашенко высказал надежду, что переговоры в Кремле будут весьма продуктивными. Белорусский лидер предложил обсудить двухсторонние отношения, в частности мероприятия в рамках союзного государства.

Также президенты будут обсуждать союзный бюджет следущего года и вопросы, связанные с деятельностью субъектов хозяствования двух стран. Александр Лукашенко сообщил, что хочет посоветоваться со своим российским коллегой по ряду международных проблем. По мнению российского президента, экономические взаимоотношения между Россией и Беларусью развиваются весьма успешно и товарооборот растет, однако есть вопросы, требующие обсуждения.